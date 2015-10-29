米中古住宅販売成約指数：予想外に低下、2013年以来の大幅マイナス

販売成約指数は前月比で2013年12月以来の大幅なマイナス

９月の米中古住宅販売成約指数は市場の予想外に低下し、2013年12月以来の大幅なマイナスとなった。住宅市場の減速が示唆された。

全米不動産業者協会（ＮＡＲ）が発表した９月の中古住宅販売成約指数（季節調整後）は前月比で2.3％低下。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は１％上昇だった。前月は1.4％低下。

ＮＡＲのチーフエコノミスト、ローレンス・ユン氏は発表文で、「初回購入者にとって低価格住宅は在庫不足が続いている」と指摘。ただ、「金利が４％近辺で推移し、賃貸料は８年ぶり高水準付近に上昇し、雇用の伸びが年初より緩やかなペースだが強さを維持する中、購入需要は健全な水準にとどまるだろう」と述べた。

地域別に見ると、全米４地域すべてで低下。特に北東部は４％落ち込んだ。南部では2.6％、中西部は2.5％、西部は0.2％いずれも下げた。

季節調整前の前年比では2.5％上昇と、前月の6.6％上昇から減速した。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題： Pending Sales of Previously Owned U.S. Homes Unexpectedly Fall（抜粋）