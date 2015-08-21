中国：上海銀行間出し手金利（Ｓｈｉｂｏｒ）8月21日分（一覧表）Bloomberg News
上海銀行間出し手金利（SHIBOR）の一覧は以下の通り。 現地時間午前09：30に公表される。
=================================================================== 8月21日 8月20日 8月19日 8月18日 8月17日 =================================================================== ---------------- Ｓｈｉｂｏｒ （％） ---------------- 翌日物 1.8470 1.8300 1.7880 1.7450 1.7010 １週間 2.5990 2.5860 2.5460 2.5310 2.5170 ２週間 2.7110 2.6900 2.6520 2.6050 2.5980 １カ月 2.7890 2.7590 2.7070 2.6990 2.6910 ３カ月 3.0900 3.0930 3.0940 3.0930 3.0910 ６カ月 3.2235 3.2135 3.2070 3.2037 3.2052 ９カ月 3.2750 3.2735 3.2655 3.2642 3.2600 １年 3.3987 3.3957 3.3947 3.3945 3.3925 ------------ 前日差（ベーシスポイント） ------------ 翌日物 1.70 4.20 4.30 4.40 3.40 １週間 1.30 4.00 1.50 1.40 2.20 ２週間 2.10 3.80 4.70 0.70 2.30 =================================================================== 8月21日 8月20日 8月19日 8月18日 8月17日 =================================================================== ------------ 前日差（ベーシスポイント） ------------ １カ月 3.00 5.20 0.80 0.80 2.00 ３カ月 -0.30 -0.10 0.10 0.20 -0.60 ６カ月 1.00 0.65 0.33 -0.15 0.49 ９カ月 0.15 0.80 0.13 0.42 0.00 １年 0.30 0.10 0.02 0.20 0.00 ===================================================================
注１：上海銀行間取引金利（SHIBOR)は2007年１月４日に導入。 主要銀行18行の提示金利を平均したレート。
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