ＢＯＪ：当座預金残高と金融調節 ８月19日確報（表）

Tomoko Sato

日本銀行（ＢＯＪ）が発表した当座預金残高と金融調節の確報値は以下の通り。 （単位：兆円、％）

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                ８月19日 ８月18日 ８月17日 ８月14日 ８月13日 ８月12日 ８月11日
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当座預金残高     230.120  229.790  226.440  229.700  222.110  223.460  220.930
 増減              0.330    3.350   -3.260    7.590   -1.350    2.530    0.940
準備預金残高     209.350  209.350  206.260  209.380  202.520  203.640  200.630
 増減              0.000    3.090   -3.120    6.860   -1.120    3.010   -3.010
翌日物加重平均    0.077%   0.083%   0.077%   0.076%   0.075%   0.077%   0.076%
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注：準備預金残高の数字は2007年10月16日からゆうちょ銀行を含む。

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