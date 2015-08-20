ＢＯＪ：当座預金残高と金融調節 ８月19日確報（表）Tomoko Sato
日本銀行（ＢＯＪ）が発表した当座預金残高と金融調節の確報値は以下の通り。 （単位：兆円、％）
=============================================================================== ８月19日 ８月18日 ８月17日 ８月14日 ８月13日 ８月12日 ８月11日 =============================================================================== 当座預金残高 230.120 229.790 226.440 229.700 222.110 223.460 220.930 増減 0.330 3.350 -3.260 7.590 -1.350 2.530 0.940 準備預金残高 209.350 209.350 206.260 209.380 202.520 203.640 200.630 増減 0.000 3.090 -3.120 6.860 -1.120 3.010 -3.010 翌日物加重平均 0.077% 0.083% 0.077% 0.076% 0.075% 0.077% 0.076% ===============================================================================
注：準備預金残高の数字は2007年10月16日からゆうちょ銀行を含む。
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