中国短期金利、３週間ぶり大幅低下－人民銀の流動性供給で

中国短期金融市場で28日、指標の７日物レポ 金利が３週間ぶりの大幅低下となった。中国人民銀行（中央銀行）が公 開市場操作（オペ）を通じて金融システムに流動性を供給した。

人民銀は28日に実施した７日物リバースレポで500億元（約9940億 円）を供給したとウェブサイトで発表した。提示金利は2.5％。同日に 期限を迎える350億元を上回った。

銀行間資金の取引センターＮＩＦＣによる加重平均では、７日物レ ポ金利は上海時間午前10時17分（日本時間同11時17分）現在、９ベーシ スポイント（ｂｐ）低下の2.42％と、今月６日以来の大幅な下げ。

原題：China Money Rate Declines Most in Three Weeks on Cash Injections（抜粋）