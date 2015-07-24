日本の経済指標予想(７月30日-７月31日発表分)-ブルームバーグ調査

日本の主要経済指標について、 民間調査機関の予想は以下の通り。

=============================================================================== ７月24日時点 鉱工業 鉱工業 失業率 有効求人 全世帯 生産 生産 倍率 消費支出 前月比% 前年比% % 前年比% =============================================================================== 発表日 07/30 07/30 07/31 07/31 07/31 ６月速報 ６月速報 ６月 ６月 ６月 ------------------------------------------------------------------------------- 中央値 0.3% 1.3% 3.3% 1.20 1.8% 平均値 0.5% 1.0% 3.3% 1.20 1.8% 最高 1.8% 2.2% 3.4% 1.21 6.0% 最低 -0.5% -1.8% 3.2% 1.18 -1.4% 調査機関数 25 19 25 24 23 前回 -2.1% -3.9% 3.3% 1.19 4.8% ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== ７月24日時点 鉱工業 鉱工業 失業率 有効求人 全世帯 生産 生産 倍率 消費支出 前月比% 前年比% % 前年比% =============================================================================== ﾊﾞﾝｸ・ｵﾌﾞ・ｱﾒﾘｶ・メリルリンチ 1.1% --- 3.3% 1.19 --- ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ証券 0.1% 1.3% 3.3% 1.20 2.8% BNPﾊﾟﾘﾊﾞ証券 0.2% --- 3.3% 1.20 2.5% ｷｬﾋﾟﾀﾙ ｴｺﾉﾐｸｽ 0.5% -1.8% 3.2% 1.20 1.2% シティグループ証券 -0.3% 0.9% 3.3% 1.20 2.1% クレディ・アグリコル証券 0.5% --- 3.3% 1.19 3.5% クレディ スイス 1.0% --- 3.3% 1.18 0.4% 第一生命経済研究所 0.5% 1.7% 3.3% 1.19 0.3% 大和総研 0.5% 1.7% 3.3% 1.20 2.1% 浜銀総合研究所 0.1% -0.3% 3.3% 1.20 0.3% JPモルガン -0.5% 0.7% 3.3% 1.19 0.3% 日本総合研究所 0.2% 1.4% 3.3% 1.20 1.9% 三菱総合研究所 1.2% 0.0% 3.3% 1.19 4.0% 三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 0.0% 1.2% 3.4% 1.20 1.1% 三菱UFJ証券金融市場戦略部 0.1% -0.3% 3.4% 1.19 -1.4% みずほ総合研究所 0.8% 2.0% 3.3% 1.19 0.5% =============================================================================== ７月24日時点 鉱工業 鉱工業 失業率 有効求人 全世帯 生産 生産 倍率 消費支出 前月比% 前年比% % 前年比% =============================================================================== みずほ証券 -0.1% 1.1% 3.3% 1.20 2.7% モルガン スタンレー 0.3% 1.5% 3.3% 1.19 1.8% ニッセイ基礎研究所 0.1% 1.3% 3.4% 1.20 1.7% 野村証券金融経済研究所 0.2% --- 3.3% 1.19 2.6% 農林中金総合研究所 0.5% 1.7% 3.3% 1.20 1.0% SMBC日興証券 0.3% 1.4% 3.3% 1.21 0.6% ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾁｬｰﾀｰﾄﾞ銀行 1.8% 2.2% 3.3% 1.19 6.0% 三井住友ｱｾｯﾄ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 1.0% 2.1% 3.3% 1.20 3.1% UBS証券 1.2% --- 3.3% --- --- ===============================================================================