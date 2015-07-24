日本の経済指標予想(７月30日-７月31日発表分)-ブルームバーグ調査

Tomoko Sato

日本の主要経済指標について、 民間調査機関の予想は以下の通り。

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７月24日時点                    鉱工業   鉱工業   失業率 有効求人   全世帯
                                  生産     生産              倍率 消費支出
                               前月比%  前年比%        %           前年比%
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発表日                           07/30    07/30    07/31    07/31    07/31
                              ６月速報 ６月速報     ６月     ６月     ６月
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中央値                            0.3%     1.3%     3.3%     1.20     1.8%
平均値                            0.5%     1.0%     3.3%     1.20     1.8%
最高                              1.8%     2.2%     3.4%     1.21     6.0%
最低                             -0.5%    -1.8%     3.2%     1.18    -1.4%
調査機関数                          25       19       25       24       23
前回                             -2.1%    -3.9%     3.3%     1.19     4.8%
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７月24日時点                    鉱工業   鉱工業   失業率 有効求人   全世帯
                                  生産     生産              倍率 消費支出
                               前月比%  前年比%        %           前年比%
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ﾊﾞﾝｸ・ｵﾌﾞ・ｱﾒﾘｶ・メリルリンチ     1.1%      ---     3.3%     1.19      ---
ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ証券                      0.1%     1.3%     3.3%     1.20     2.8%
BNPﾊﾟﾘﾊﾞ証券                      0.2%      ---     3.3%     1.20     2.5%
ｷｬﾋﾟﾀﾙ ｴｺﾉﾐｸｽ                     0.5%    -1.8%     3.2%     1.20     1.2%
シティグループ証券               -0.3%     0.9%     3.3%     1.20     2.1%
クレディ・アグリコル証券          0.5%      ---     3.3%     1.19     3.5%
クレディ スイス                   1.0%      ---     3.3%     1.18     0.4%
第一生命経済研究所                0.5%     1.7%     3.3%     1.19     0.3%
大和総研                          0.5%     1.7%     3.3%     1.20     2.1%
浜銀総合研究所                    0.1%    -0.3%     3.3%     1.20     0.3%
JPモルガン                       -0.5%     0.7%     3.3%     1.19     0.3%
日本総合研究所                    0.2%     1.4%     3.3%     1.20     1.9%
三菱総合研究所                    1.2%     0.0%     3.3%     1.19     4.0%
三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ             0.0%     1.2%     3.4%     1.20     1.1%
三菱UFJ証券金融市場戦略部         0.1%    -0.3%     3.4%     1.19    -1.4%
みずほ総合研究所                  0.8%     2.0%     3.3%     1.19     0.5%
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７月24日時点                    鉱工業   鉱工業   失業率 有効求人   全世帯
                                  生産     生産              倍率 消費支出
                               前月比%  前年比%        %           前年比%
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みずほ証券                       -0.1%     1.1%     3.3%     1.20     2.7%
モルガン スタンレー               0.3%     1.5%     3.3%     1.19     1.8%
ニッセイ基礎研究所                0.1%     1.3%     3.4%     1.20     1.7%
野村証券金融経済研究所            0.2%      ---     3.3%     1.19     2.6%
農林中金総合研究所                0.5%     1.7%     3.3%     1.20     1.0%
SMBC日興証券                      0.3%     1.4%     3.3%     1.21     0.6%
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾁｬｰﾀｰﾄﾞ銀行              1.8%     2.2%     3.3%     1.19     6.0%
三井住友ｱｾｯﾄ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ              1.0%     2.1%     3.3%     1.20     3.1%
UBS証券                           1.2%      ---     3.3%      ---      ---
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