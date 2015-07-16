５月の対米証券投資：(統計表)Kristy Scheuble
５月の対米証券投資動向の詳細は次の 通り。なお、国債の内訳は短期債券を除く中長期債のみ。
=============================================================================== ５月 ４月 ３月 ２月 2015 2015 2015 2015 =============================================================================== -------------海外投資家による買い越し額（ネット）------------ すべての証券合計 $92.998 $54.353 $27.115 $20.248 外国証券を除く $77.839 $41.579 $31.333 $12.918 ------------------------------------------------------------------------------- 米国債 $53.358 $6.441 $8.037 -$6.154 米政府機関債 $14.941 $30.193 $17.416 $8.936 米社債 $23.564 $4.270 $20.229 $9.377 米株式 -$14.024 $0.675 -$14.349 $0.759 外国債券 $26.573 $33.470 $6.833 $14.445 外国株式 -$11.414 -$20.696 -$11.051 -$7.115 =============================================================================== ５月 ４月 ３月 ２月 2015 2015 2015 2015 =============================================================================== -------------海外投資家による買取額合計------------------- すべての証券合計 $3,309.496 $3,186.958 $3,651.597 $3,280.219 ------------------------------------------------------------------------------- 米国債 $1,308.864 $1,177.029 $1,545.877 $1,455.201 米政府機関債 $118.644 $140.705 $119.758 $107.397 米社債 $123.612 $91.870 $124.937 $106.411 米株式 $812.964 $810.010 $900.116 $821.166 外国債券 $551.222 $522.547 $508.283 $409.883 外国株式 $394.190 $444.797 $452.626 $380.161 -------------海外投資家による売却額合計------------------- すべての証券合計 $3,216.498 $3,132.605 $3,624.482 $3,259.971 ------------------------------------------------------------------------------- 米国債 $1,255.506 $1,170.588 $1,537.840 $1,461.355 米政府機関債 $103.703 $110.512 $102.342 $98.461 米社債 $100.048 $87.600 $104.708 $97.034 米株式 $826.988 $809.335 $914.465 $820.407 外国債券 $524.649 $489.077 $501.450 $395.438 =============================================================================== ５月 ４月 ３月 ２月 2015 2015 2015 2015 =============================================================================== 外国株式 $405.604 $465.493 $463.677 $387.276 ===============================================================================
注：金額の単位は、10億ドル。
出典：米国財務省
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