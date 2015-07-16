５月の対米証券投資：(統計表)

Kristy Scheuble

５月の対米証券投資動向の詳細は次の 通り。なお、国債の内訳は短期債券を除く中長期債のみ。

===============================================================================
                         ５月         ４月         ３月         ２月
                         2015         2015         2015         2015
===============================================================================
                  -------------海外投資家による買い越し額（ネット）------------
すべての証券合計      $92.998      $54.353      $27.115      $20.248
　外国証券を除く      $77.839      $41.579      $31.333      $12.918
-------------------------------------------------------------------------------
　米国債              $53.358       $6.441       $8.037      -$6.154
　米政府機関債        $14.941      $30.193      $17.416       $8.936
　米社債              $23.564       $4.270      $20.229       $9.377
　米株式             -$14.024       $0.675     -$14.349       $0.759
　外国債券            $26.573      $33.470       $6.833      $14.445
　外国株式           -$11.414     -$20.696     -$11.051      -$7.115

===============================================================================
                         ５月         ４月         ３月         ２月
                         2015         2015         2015         2015
===============================================================================
                  -------------海外投資家による買取額合計-------------------
すべての証券合計   $3,309.496   $3,186.958   $3,651.597   $3,280.219
-------------------------------------------------------------------------------
　米国債           $1,308.864   $1,177.029   $1,545.877   $1,455.201
　米政府機関債       $118.644     $140.705     $119.758     $107.397
　米社債             $123.612      $91.870     $124.937     $106.411
　米株式             $812.964     $810.010     $900.116     $821.166
　外国債券           $551.222     $522.547     $508.283     $409.883
　外国株式           $394.190     $444.797     $452.626     $380.161
                  -------------海外投資家による売却額合計-------------------
すべての証券合計   $3,216.498   $3,132.605   $3,624.482   $3,259.971
-------------------------------------------------------------------------------
　米国債           $1,255.506   $1,170.588   $1,537.840   $1,461.355
　米政府機関債       $103.703     $110.512     $102.342      $98.461
　米社債             $100.048      $87.600     $104.708      $97.034
　米株式             $826.988     $809.335     $914.465     $820.407
　外国債券           $524.649     $489.077     $501.450     $395.438
===============================================================================
                         ５月         ４月         ３月         ２月
                         2015         2015         2015         2015
===============================================================================
　外国株式           $405.604     $465.493     $463.677     $387.276
===============================================================================

注：金額の単位は、10億ドル。

出典：米国財務省

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE