英国の６月ネーションワイド住宅価格：統計概要（表）

Harumi Ichikura

ネーションワイド・ビルディング・ ソサエティーが発表した６月の住宅価格の概要は以下の通り。

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                  ６月     ５月     ４月     ３月     ２月     １月     12月
                  2015     2015     2015     2015     2015     2015     2014
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              ----------------------- 季節調整済み（％）---------------------
前月比            -0.2      0.2      1.0      0.1     -0.1      0.4      0.2
              ------------------------ 季節調整前（％） ---------------------
前年比             3.3      4.6      5.2      5.1      5.7      6.8      7.2
平均価格       195,055  195,166  193,048  189,454  187,964  188,446  188,559
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注：住宅平均価格の単位は英ポンド。

出所：ネーションワイド・ビルディング・ソサエティー

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