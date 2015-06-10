新興市場株、13日ぶり反発－下落は行き過ぎとの観測で

10日の新興市場株は13営業日ぶりに反発 し、1990年以来の長期下落に歯止めをかけた。バリュエーション（株価 評価）を10週間ぶりの水準に押し下げた最近の下落は行き過ぎとの観測 が広がった。

ユニリーバ・インドネシアは４％高。９日に11カ月ぶり安値に落ち 込んだジャカルタ総合指数は反発。台湾の加権指数も上昇。インド株は ７営業日ぶりに上げに転じている。

韓国ウォンは対ドルで１％上昇し、マレーシア・リンギット は0.5％高。タイ・バーツは0.2％高。

ＭＳＣＩ新興市場指数は香港時間午後１時51分（日本時間同２時51 分）現在、前日比0.7％高の977.51。前日までの12営業日で6.4％下落し ていた。

原題：Emerging Stocks Halt 12-Day Losing Streak as Won Strengthens（抜粋）