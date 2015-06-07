日本の５月銀行貸出動向：概要 （表）

Isaac Aquino

日本銀行が発表した 日本の銀行貸出動向概要は次の通り。

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                            ５月     ４月    ３月     ５月
                            2015     2015    2015     平残
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                         --------------貸出動向--------------
銀行・信金計                2.6%     2.6%    2.6%    486.8
 銀行計*                    2.6%     2.7%    2.7%    423.3
   都銀等                   1.3%     1.6%    1.5%    203.2
   地銀合計                 3.9%     3.8%    3.9%    220.1
    地銀                    4.1%     4.0%    4.1%    174.0
    第2地銀                 3.1%     3.0%    3.0%     46.1
 信金                       2.0%     1.9%    1.7%     63.5
 外銀                     -12.3%   -12.2%  -10.4%      1.9
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注１：前年比。平残は単位１兆円。 * = ゆうちょ銀行、シティバンク銀行、ソニー銀行、 オリックス信託銀行、日証金信託銀行、新東京銀行は含まれない。

出典：日本銀行 http://www.boj.or/jp/en

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