日本の５月銀行貸出動向：概要 （表）Isaac Aquino
日本銀行が発表した 日本の銀行貸出動向概要は次の通り。
============================================================= ５月 ４月 ３月 ５月 2015 2015 2015 平残 ============================================================= --------------貸出動向-------------- 銀行・信金計 2.6% 2.6% 2.6% 486.8 銀行計* 2.6% 2.7% 2.7% 423.3 都銀等 1.3% 1.6% 1.5% 203.2 地銀合計 3.9% 3.8% 3.9% 220.1 地銀 4.1% 4.0% 4.1% 174.0 第2地銀 3.1% 3.0% 3.0% 46.1 信金 2.0% 1.9% 1.7% 63.5 外銀 -12.3% -12.2% -10.4% 1.9 =============================================================
注１：前年比。平残は単位１兆円。 * = ゆうちょ銀行、シティバンク銀行、ソニー銀行、 オリックス信託銀行、日証金信託銀行、新東京銀行は含まれない。
出典：日本銀行 http://www.boj.or/jp/en
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