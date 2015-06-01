大地震描く「カリフォルニア・ダウン」初登場首位－北米映画

週末の北米映画興行収入ランキングは、ワー ナー・ブラザーズの「カリフォルニア・ダウン」が初登場首位となっ た。

調査会社レントラックが電子メールで５月31日配布した資料によれ ば、米カリフォルニア州のサンアンドレアス断層の横ずれに伴う大地震 の恐怖を描いたドウェイン・ジョンソン主演の同作品は5320万ドル （約66億円）を稼いだ。

２位はコムキャスト傘下ユニバーサル・ピクチャーズの「ピッチ・ パーフェクト」で興行収入は1480万ドル。３位はウォルト・ディズニー の「トゥモローランド」で1380万ドルだった。

レントラックによると、週末の上位10作品の興行収入は１億2810万 ドルと、１年前に比べ19％減。年初来の興行収入は前年同期比3.4％増 の43億2000万ドル。週末の興行成績は５月29、30両日の実績と31日の推 計の合計。

作品名 興行収入 変化率 劇場数 劇場平均 収入合計 週 （百万ドル） （％） 収入（ドル）（百万ドル） ============================================================ 1 San Andreas $53.2 na 3,777 $14,089 53.2 1 2 Pitch Perfect 2 14.8 -52 3,660 4,055 147.5 3 3 Tomorrowland 13.8 -58 3,972 3,475 63.2 2 4 Mad Max 13.6 -45 3,255 4,186 115.9 3 5 Avengers: Ultron 10.9 -50 3,228 3,383 427.1 5 6 Aloha 10.0 na 2,815 3,552 10.0 1 7 Poltergeist 7.8 -66 3,242 2,406 38.3 2 8 The Madding Crowd 1.4 -38 902 1,574 8.4 5 9 Hot Pursuit 1.4 -62 1,446 947 32.4 4 10 Home 1.2 -34 1,088 1,057 170.4 10

原題：‘San Andreas’ Shakes Its Way to No. 1 in Box-Office Debut (3)（抜粋）