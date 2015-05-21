ゴールドマンのサザランド氏が退社へ－国連での職務を重視

米ゴールドマン・サックス・グループの欧州 事業会長を務めるピーター・サザランド氏が退社する。

ゴールドマンのロイド・ブランクファイン最高経営責任者 （ＣＥＯ）とゲーリー・コーン社長の社内文書によれば、サザランド氏 （69）の退社は６月末。同氏は国連事務総長特別代表（移住・開発担 当）に就いており、国連での職務に費やす時間を増やすための退社だと いう。同氏は事業展開に関してゴールドマンへの助言を続けると、文書 は説明している。

サザランド氏は1990年に国際アドバイザーとしてゴールドマンに入 社。英石油会社ＢＰの会長やロンドン・スクール・オブ・エコノミクス の理事会会長、世界貿易機関（ＷＴＯ）事務局長も務めた。

原題：Goldman Sachs International Chairman Peter Sutherland to Retire（抜粋）