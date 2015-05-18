「ピッチ・パーフェクト２」が初登場首位－週末の北米映画

Anousha Sakoui、Henry Goldman

週末の北米映画興行収入ランキングは、ユ ニバーサル・ピクチャーズの「ピッチ・パーフェクト２」が初登場首位 となった。女の子のアカペラグループを描いたコメディー作品で、2012 年公開の第１作の続編。

調査会社レントラックが電子メールで17日配布した資料によれば、 「ピッチ・パーフェクト２」の興行収入は7030万ドル（約84億円）と予 想を上回った。２位はワーナー・ブラザーズの「マッドマックス　怒り のデス・ロード」で4440万ドルを稼いだ。メル・ギブソンの出世作とな り1980年代を中心に人気を博したアクション映画シリーズがトム・ハー ディー主演で復活した。

レントラックによると、週末の上位10作品の興行収入は１億7590万 ドルと、１年前に比べ5.1％増。年初来の興行収入は前年同期比5.8％増 の39億ドル。週末の興行成績は15、16両日の実績と17日の推計の合計。

作品名　　　興行収入 　変化率  劇場数 　劇場平均  収入合計   週
　　　　　（百万ドル）  （％）   　　　収入（ドル）（百万ドル）
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1 Pitch Perfect 2   70.3     --    3,473   20,250     70.3    1
2 Mad Max: Fury     44.4     --    3,702   11,994     44.4    1
3 Avengers: Ultron  38.8    -50    4,276    9,083    372.0    3
4 Hot Pursuit        5.8    -59    3,037    1,903     23.5    2
5 Furious 7          3.6    -33    2,238    1,630    343.8    7
6 Paul Blart         3.6    -32    2,632    1,368     62.9    5
7 Age Of Adaline     3.2    -45    2,623    1,220     37.1    4
8 Home               2.7    -12    2,006    1,346    165.6    8
9 Ex Machina         2.1    -40    1,718    1,224     19.6    6
10 The Madding Crowd 1.3     67      289    4,498      2.6    3

原題：‘Pitch Perfect 2’ Hits Right Note to Lead Weekend Box Office (1)（抜粋）

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