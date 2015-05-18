「ピッチ・パーフェクト２」が初登場首位－週末の北米映画

週末の北米映画興行収入ランキングは、ユ ニバーサル・ピクチャーズの「ピッチ・パーフェクト２」が初登場首位 となった。女の子のアカペラグループを描いたコメディー作品で、2012 年公開の第１作の続編。

調査会社レントラックが電子メールで17日配布した資料によれば、 「ピッチ・パーフェクト２」の興行収入は7030万ドル（約84億円）と予 想を上回った。２位はワーナー・ブラザーズの「マッドマックス 怒り のデス・ロード」で4440万ドルを稼いだ。メル・ギブソンの出世作とな り1980年代を中心に人気を博したアクション映画シリーズがトム・ハー ディー主演で復活した。

レントラックによると、週末の上位10作品の興行収入は１億7590万 ドルと、１年前に比べ5.1％増。年初来の興行収入は前年同期比5.8％増 の39億ドル。週末の興行成績は15、16両日の実績と17日の推計の合計。

作品名 興行収入 変化率 劇場数 劇場平均 収入合計 週 （百万ドル） （％） 収入（ドル）（百万ドル） ============================================================ 1 Pitch Perfect 2 70.3 -- 3,473 20,250 70.3 1 2 Mad Max: Fury 44.4 -- 3,702 11,994 44.4 1 3 Avengers: Ultron 38.8 -50 4,276 9,083 372.0 3 4 Hot Pursuit 5.8 -59 3,037 1,903 23.5 2 5 Furious 7 3.6 -33 2,238 1,630 343.8 7 6 Paul Blart 3.6 -32 2,632 1,368 62.9 5 7 Age Of Adaline 3.2 -45 2,623 1,220 37.1 4 8 Home 2.7 -12 2,006 1,346 165.6 8 9 Ex Machina 2.1 -40 1,718 1,224 19.6 6 10 The Madding Crowd 1.3 67 289 4,498 2.6 3

原題：‘Pitch Perfect 2’ Hits Right Note to Lead Weekend Box Office (1)（抜粋）