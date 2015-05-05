中国：上海銀行間出し手金利（Ｓｈｉｂｏｒ）5月5日分（一覧表）Bloomberg News
上海銀行間出し手金利（SHIBOR）の一覧は以下の通り。 現地時間午前09：30に公表される。
=================================================================== 5月5日 5月4日 4月30日 4月29日 4月28日 =================================================================== ---------------- Ｓｈｉｂｏｒ （％） ---------------- 翌日物 1.5640 1.6190 1.6900 1.7390 1.7590 １週間 2.3680 2.3900 2.4300 2.4390 2.4380 ２週間 2.9470 3.0050 3.0690 3.0780 3.0840 １カ月 3.3020 3.3800 3.4650 3.5295 3.5982 ３カ月 3.8815 3.9230 3.9700 4.0350 4.0800 ６カ月 4.2565 4.2940 4.3240 4.3553 4.4035 ９カ月 4.4567 4.4770 4.4905 4.5102 4.5300 １年 4.5455 4.5628 4.5816 4.5965 4.6075 ------------ 前日差（ベーシスポイント） ------------ 翌日物 -5.50 -7.10 -4.90 -2.00 -4.70 １週間 -2.20 -4.00 -0.90 0.10 -1.30 ２週間 -5.80 -6.40 -0.90 -0.60 -1.50 =================================================================== 5月5日 5月4日 4月30日 4月29日 4月28日 =================================================================== ------------ 前日差（ベーシスポイント） ------------ １カ月 -7.80 -8.50 -6.45 -6.87 -7.23 ３カ月 -4.15 -4.70 -6.50 -4.50 -8.10 ６カ月 -3.75 -3.00 -3.13 -4.82 -6.41 ９カ月 -2.03 -1.35 -1.97 -1.98 -2.95 １年 -1.73 -1.88 -1.49 -1.10 -2.03 ===================================================================
注１：上海銀行間取引金利（SHIBOR)は2007年１月４日に導入。 主要銀行18行の提示金利を平均したレート。
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