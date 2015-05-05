ＮＹ原油：大幅反発、60ドル突破－供給過多の緩和観測で

５日のニューヨーク原油市場ではウェスト・ テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物が大幅反発。昨年12月 以来で初めて１バレル＝60ドルを上回った。米国の供給過剰状態が緩和 するとの見方から買いが膨らんだ。

トラディション・エナジー（コネティカット州スタンフォード）の シニアアナリスト、ジーン・マクギリアン氏は「心理的に重要な水準を 上抜いた」と指摘。「北米の生産が減少し、供給過多が緩和するとの見 方が背景にある」と述べた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のＷＴＩ先物６月限は前日 比1.47ドル（2.5％）高い１バレル＝60.40ドルで終了。終値としては昨 年12月10日以来の高値となった。

原題：U.S. Oil Jumps Above $60 for First Time This Year as Glut Eases（抜粋）

--取材協力：Grant Smith.