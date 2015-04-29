英国の４月ネーションワイド住宅価格：統計概要（表）Harumi Ichikura
ネーションワイド・ビルディング・ ソサエティーが発表した４月の住宅価格の概要は以下の通り。
============================================================================= ４月 ３月 ２月 １月 12月 11月 10月 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 ============================================================================= ----------------------- 季節調整済み（％）--------------------- 前月比 1.0 0.1 -0.1 0.4 0.3 0.3 0.6 ------------------------ 季節調整前（％） --------------------- 前年比 5.2 5.1 5.7 6.8 7.2 8.5 9.0 平均価格 193,048 189,454 187,964 188,446 188,559 189,388 189,333 =============================================================================
注：住宅平均価格の単位は英ポンド。
出所：ネーションワイド・ビルディング・ソサエティー
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