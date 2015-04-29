英国の４月ネーションワイド住宅価格：統計概要（表）

Harumi Ichikura

ネーションワイド・ビルディング・ ソサエティーが発表した４月の住宅価格の概要は以下の通り。

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                  ４月     ３月     ２月     １月     12月     11月     10月
                  2015     2015     2015     2015     2014     2014     2014
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              ----------------------- 季節調整済み（％）---------------------
前月比             1.0      0.1     -0.1      0.4      0.3      0.3      0.6
              ------------------------ 季節調整前（％） ---------------------
前年比             5.2      5.1      5.7      6.8      7.2      8.5      9.0
平均価格       193,048  189,454  187,964  188,446  188,559  189,388  189,333
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注：住宅平均価格の単位は英ポンド。

出所：ネーションワイド・ビルディング・ソサエティー

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