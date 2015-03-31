トルコ：2014年成長率が鈍化－借り入れコスト増が内需圧迫

トルコ経済は2014年に拡大ペースが鈍化し た。借り入れコスト増が内需を圧迫した。

トルコ統計局が31日発表した14年10－12月（第４四半期）国内総生 産（ＧＤＰ）は前年同期比2.6％増加。ブルームバーグがまとめたアナ リスト14人の予想中央値では2.1％増が見込まれていた。前期比では季 節調整済みベースで0.7％増加した。

通年の経済成長率は2.9％と、前年の4.2％（改定）を下回る伸びと なった。ＧＤＰの約３分の２に相当する家計需要は14年に1.3％増にと どまった。13年は5.1％増だった。

通貨リラはドルに対してほぼ変わらずで、イスタンブール時間午 前10時20分（日本時間午後４時20分）現在は１ドル＝2.6089リラで取引 されている。

原題：Turkey Economic Growth Slows With Weaker Domestic Demand in 2014（抜粋）