１月のドイツ鉱工業生産指数：統計概要（表）

Kristian Siedenburg

ドイツ連邦統計局が 発表した１月のドイツの鉱工業生産指数の概要は以下の 通り。

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                           １月    12月    11月    １月    12月    11月
                           2015    2014    2014    2015    2014    2014
                         前月比  前月比  前月比    指数    指数    指数
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鉱工業生産指数             0.6%    1.0%    0.1%   109.5   108.9   107.8
製造業・鉱業               0.0%    1.2%    0.4%   111.2   111.2   109.9
 中間財                   -0.4%    1.7%    0.2%   106.9   107.3   105.5
 資本財                    0.5%    0.8%    0.4%   118.7   118.1   117.2
 消費財                   -0.4%    1.3%    0.5%   103.2   103.6   102.3
エネルギー                 0.0%    0.9%   -1.9%    93.6    93.6    92.8
建設                       5.0%   -0.3%    0.2%   112.0   106.7   107.0
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鉱工業生産指数: 前年比     0.9%    0.5%   -0.3%    98.9   105.0   115.7
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注： 2010年 = 100。前月比は季節調整済み。 前年比は営業日調整済み。

出所：ドイツ連邦統計局

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