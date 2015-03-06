１月のドイツ鉱工業生産指数：統計概要（表）

ドイツ連邦統計局が 発表した１月のドイツの鉱工業生産指数の概要は以下の 通り。

======================================================================= １月 12月 11月 １月 12月 11月 2015 2014 2014 2015 2014 2014 前月比 前月比 前月比 指数 指数 指数 ======================================================================= 鉱工業生産指数 0.6% 1.0% 0.1% 109.5 108.9 107.8 製造業・鉱業 0.0% 1.2% 0.4% 111.2 111.2 109.9 中間財 -0.4% 1.7% 0.2% 106.9 107.3 105.5 資本財 0.5% 0.8% 0.4% 118.7 118.1 117.2 消費財 -0.4% 1.3% 0.5% 103.2 103.6 102.3 エネルギー 0.0% 0.9% -1.9% 93.6 93.6 92.8 建設 5.0% -0.3% 0.2% 112.0 106.7 107.0 ----------------------------------------------------------------------- 鉱工業生産指数: 前年比 0.9% 0.5% -0.3% 98.9 105.0 115.7 =======================================================================

注： 2010年 = 100。前月比は季節調整済み。 前年比は営業日調整済み。

出所：ドイツ連邦統計局