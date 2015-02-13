中国：上海銀行間出し手金利（Ｓｈｉｂｏｒ）2月13日分（一覧表）

Bloomberg News

上海銀行間出し手金利（SHIBOR）の一覧は以下の通り。 現地時間午前09：30に公表される。

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                2月13日    2月12日    2月11日    2月10日     2月9日
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              ---------------- Ｓｈｉｂｏｒ （％） ----------------
 翌日物          3.0910     3.0580     2.9320     2.8520     2.8120
 １週間          4.6630     4.6020     4.4200     4.3210     4.3350
 ２週間          4.7750     4.7840     4.7910     4.7610     4.8070
 １カ月          5.0640     5.0550     5.0440     5.0310     5.0250
 ３カ月          4.9000     4.9010     4.9000     4.8990     4.9040
 ６カ月          4.7803     4.7780     4.7765     4.7791     4.7796
 ９カ月          4.7512     4.7491     4.7482     4.7494     4.7538
 １年            4.7855     4.7834     4.7800     4.7790     4.7790
               ------------ 前日差（ベーシスポイント） ------------
 翌日物            3.30      12.60       8.00       4.00      -4.40
 １週間            6.10      18.20       9.90      -1.40      -2.40
 ２週間           -0.90      -0.70       3.00      -4.60      -2.40
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                2月13日    2月12日    2月11日    2月10日     2月9日
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               ------------ 前日差（ベーシスポイント） ------------
 １カ月            0.90       1.10       1.30       0.60      -1.80
 ３カ月           -0.10       0.10       0.10      -0.50      -0.40
 ６カ月            0.23       0.15      -0.26      -0.05      -0.45
 ９カ月            0.21       0.09      -0.12      -0.44      -0.12
 １年              0.21       0.34       0.10       0.00      -0.03
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注１：上海銀行間取引金利（SHIBOR)は2007年１月４日に導入。 主要銀行18行の提示金利を平均したレート。

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