中国：金利スワップレート、２カ月ぶりの低水準付近

中国金融市場で５日、指標となる金利スワッ プレートが２カ月ぶりの低水準付近となっている。中国人民銀行（中央 銀行）が2012年５月以来となる預金準備率引き下げに動いた。

１年物の金利スワップレートは一時、３ベーシスポイント（ｂｐ、 １ｂｐ＝0.01％）低下。前日は19ｂｐ低下と、昨年11月の人民銀による 政策金利引き下げ以来最大の下げだった。人民銀は４日夜、大手銀行の 預金準備率を５日に50ｂｐ引き下げ19.5％にすると発表した。

ブルームバーグがまとめたデータによれば、１年物の金利スワップ レートは上海時間午前９時８分（日本時間同10時８分）現在、２ｂｐ上 昇の3.18％。一時は3.14％と、昨年12月４日以来の低水準となった。

銀行間資金の取引センターＮＩＦＣの加重平均によると、７日物レ ポ金利は14ｂｐ低下の4.4％と、先月23日以来の大きな下げ。

原題：China Swap Rate Near Two-Month Low After PBOC Cuts Reserve Ratio（抜粋）