日本の１月サービス業ＰＭＩ：概要（表）Minh Bui
Markit Economicsが発表した 日本の１月サービス業ＰＭＩ指数は次の通り。
================================================================ １月 12月 2015 2014 ================================================================ サービス業PMI 51.3 51.7 ================================================================
注１：データは季節調整値。 注２：指数が50を超える場合、景況が「改善・増加」と答えた
購買担当者の数が、「悪化・減少」と答えた数を上回って
いることを示しています。
出典：Markit Economics
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