日本の１月サービス業ＰＭＩ：概要（表）

Minh Bui

Markit Economicsが発表した 日本の１月サービス業ＰＭＩ指数は次の通り。

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                                              １月          12月
                                              2015          2014
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サービス業PMI                                 51.3          51.7
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注１：データは季節調整値。 注２：指数が50を超える場合、景況が「改善・増加」と答えた

購買担当者の数が、「悪化・減少」と答えた数を上回って

いることを示しています。

出典：Markit Economics

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