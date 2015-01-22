ロシア：外貨準備高－１月16日終了週（一覧表）

Zoya Shilova

ロシア中央銀行が発表した 週間外貨準備高の概要は以下の通り。

========================================================================
                 １月16日   １月９日   １月２日   12月26日   12月19日
========================================================================
                ------------------単位：10億米ドル----------------------
外貨準備高          379.4      386.2      386.2      388.5      398.9
　前週比増減         -6.8        0.0       -2.3      -10.4      -15.7
========================================================================

出所：ロシア中央銀行

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE