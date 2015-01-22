ロシア：外貨準備高－１月16日終了週（一覧表）Zoya Shilova
ロシア中央銀行が発表した 週間外貨準備高の概要は以下の通り。
======================================================================== １月16日 １月９日 １月２日 12月26日 12月19日 ======================================================================== ------------------単位：10億米ドル---------------------- 外貨準備高 379.4 386.2 386.2 388.5 398.9 前週比増減 -6.8 0.0 -2.3 -10.4 -15.7 ========================================================================
出所：ロシア中央銀行
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