11月の米国債保有額、中国が減少－日本は過去最高

11月の米国債保有額、中国が減少－日本は過去最高Brendan Murray
中国の昨年11月の米国債保有残高は３カ月連 続で減少し、2013年１月以来の低水準となった。一方、日本の保有額は 過去最高を記録した。
米財務省が16日発表した対米証券投資統計によると、中国の11月時 点の米国債保有残高は１兆2500億ドルで、前月比23億ドル減少した。２ 位の日本は191億ドル増の１兆2400億ドルとなった。
日中両国は外国勢による米国債保有（６兆1100億ドル）の約４割を 占める。
米長期証券投資は335億ドルの買い越しとなった。前月は14億ドル の売り越しだった。財務省短期証券（ＴＢ）など短期証券を含む全体で は63億ドルの売り越し。前月分は1795億ドルの買い越しに修正された。
原題：China’s Treasury Holdings Decline as Japan’s Rise to Record（抜粋）
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