中国人民元、上昇－2010年以来最大の中心レート引き上げで

中国人民元は10日、ドルに対し上 昇。同国の貿易黒字が過去最高水準に近づいたほか、中国人民銀行（中 央銀行）が元の中心レートを2010年以来最も大きく引き上げた。

人民銀はこの日の中心レートを0.37％元高方向の１ドル＝6.1377元 に設定した。

中国外国為替取引システム（ＣＦＥＴＳ）によると、元は上海市場 で前週末比0.05％高の6.1196元で終了。

ブルームバーグ集計のデータによれば、オフショア取引では香港時 間午後４時47分（日本時間同５時47分）現在、元は0.18％高の6.1250元 と、10月６日以来の大幅な上げ。元の１年物ノンデリバラブル・フォワ ード（ＮＤＦ）は0.14％高の6.2565元。

原題：Yuan Gains as PBOC Lifts Fixing Most Since ’10 Before Stock Link（抜粋）