財務省：ＴＢ481回債入札結果（表）ブルームバーグニュ－ス
財務省が実施した TB481 回債利付国債の価格競争入札結果は次の通り。 （金額の単位は兆円）
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09/18/2014 ======================================================================== 平均利回り 0.0016% 最高利回り 0.0040% 平均落札価格 99.9996 最低落札価格 99.9990 案分比率 50.5824% 応募額 28.4722 募入決定額 5.22904 応札倍率 5.45 非競争応募額 0.4709 回号 481 発行日 09/22/2014 償還日 12/22/2014 ========================================================================
出所：財務省
--ブルームバーグニュ－ス
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