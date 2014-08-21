ＮＹ原油：続伸、経済統計受け－米成長加速への期待高まる

ニューヨーク原油先物市場のウェス ト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）は続伸。中古住宅販売 件数など複数の米経済統計が成長加速を示唆したと受け止められ、需要 拡大を期待した買いが入った。

エネルギー関連の商品に重点を置くヘッジファンド、アゲイン・キ ャピタル（ニューヨーク）のパートナー、ジョン・キルダフ氏は「米経 済データは良好で、需要も強そうだ」と述べた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のＷＴＩ先物10月限は前日 比51セント（0.55％）高の１バレル93.96ドルで終了した。

原題：WTI Oil Climbs as Economic Data Signals U.S. Growth; Brent Gains（抜粋）

--取材協力：Rupert Rowling.