中国：上海銀行間出し手金利（Ｓｈｉｂｏｒ）8月18日分（一覧表）

Bloomberg News

上海銀行間出し手金利（SHIBOR）の一覧は以下の通り。 現地時間午前09：30に公表される。

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                8月18日    8月15日    8月14日    8月13日    8月12日
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              ---------------- Ｓｈｉｂｏｒ （％） ----------------
 翌日物          2.8580     2.8890     2.8880     2.8920     2.9160
 １週間          3.2760     3.3460     3.3530     3.3600     3.3900
 ２週間          3.5100     3.5090     3.5980     3.5790     3.5860
 １カ月          4.3100     4.1740     4.2330     4.2200     4.1540
 ３カ月          4.6805     4.6811     4.6834     4.6882     4.6905
 ６カ月          4.8810     4.8844     4.8851     4.8871     4.8904
 ９カ月          4.9382     4.9387     4.9391     4.9442     4.9457
 １年            5.0000     5.0000     5.0000     5.0000     5.0000
               ------------ 前日差（ベーシスポイント） ------------
 翌日物           -3.10       0.10      -0.40      -2.40      -3.90
 １週間           -7.00      -0.70      -0.70      -3.00      -3.00
 ２週間            0.10      -8.90       1.90      -0.70      -3.00
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                8月18日    8月15日    8月14日    8月13日    8月12日
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               ------------ 前日差（ベーシスポイント） ------------
 １カ月           13.60      -5.90       1.30       6.60      -1.20
 ３カ月           -0.06      -0.23      -0.48      -0.23      -0.11
 ６カ月           -0.34      -0.07      -0.20      -0.33      -0.10
 ９カ月           -0.05      -0.04      -0.51      -0.15      -0.10
 １年              0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
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注１：上海銀行間取引金利（SHIBOR)は2007年１月４日に導入。 主要銀行18行の提示金利を平均したレート。

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