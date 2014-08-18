中国：上海銀行間出し手金利（Ｓｈｉｂｏｒ）8月18日分（一覧表）Bloomberg News
上海銀行間出し手金利（SHIBOR）の一覧は以下の通り。 現地時間午前09：30に公表される。
=================================================================== 8月18日 8月15日 8月14日 8月13日 8月12日 =================================================================== ---------------- Ｓｈｉｂｏｒ （％） ---------------- 翌日物 2.8580 2.8890 2.8880 2.8920 2.9160 １週間 3.2760 3.3460 3.3530 3.3600 3.3900 ２週間 3.5100 3.5090 3.5980 3.5790 3.5860 １カ月 4.3100 4.1740 4.2330 4.2200 4.1540 ３カ月 4.6805 4.6811 4.6834 4.6882 4.6905 ６カ月 4.8810 4.8844 4.8851 4.8871 4.8904 ９カ月 4.9382 4.9387 4.9391 4.9442 4.9457 １年 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 ------------ 前日差（ベーシスポイント） ------------ 翌日物 -3.10 0.10 -0.40 -2.40 -3.90 １週間 -7.00 -0.70 -0.70 -3.00 -3.00 ２週間 0.10 -8.90 1.90 -0.70 -3.00 =================================================================== 8月18日 8月15日 8月14日 8月13日 8月12日 =================================================================== ------------ 前日差（ベーシスポイント） ------------ １カ月 13.60 -5.90 1.30 6.60 -1.20 ３カ月 -0.06 -0.23 -0.48 -0.23 -0.11 ６カ月 -0.34 -0.07 -0.20 -0.33 -0.10 ９カ月 -0.05 -0.04 -0.51 -0.15 -0.10 １年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ===================================================================
注１：上海銀行間取引金利（SHIBOR)は2007年１月４日に導入。 主要銀行18行の提示金利を平均したレート。
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