財務省：国債買入消却の結果 (表)

Minh Bui

国債買入消却の結果は下記の通り。（金額の単位は１億円 、利回りは％）

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                                 07/17/14
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買入日                           14年07月22日
入札日                           14年07月17日
応募額                           4642
買入決定額                       1202
倍率                             3.86
買入平均価格較差                 -0.279
最大価格較差                     -0.100
案分比率                         48.9959%
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出所：財務省

--編集：Teo Chian Wei

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