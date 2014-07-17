財務省：国債買入消却の結果 (表)Minh Bui
国債買入消却の結果は下記の通り。（金額の単位は１億円 、利回りは％）
======================================================================= 07/17/14 ======================================================================== 買入日 14年07月22日 入札日 14年07月17日 応募額 4642 買入決定額 1202 倍率 3.86 買入平均価格較差 -0.279 最大価格較差 -0.100 案分比率 48.9959% ========================================================================
出所：財務省
--編集：Teo Chian Wei
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