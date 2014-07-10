プエルトリコ代表:米破産法改正目指し議会指導部に法案要請へ

米自治領プエルトリコのピエルルイ ジ米下院常駐代表は、プエルトリコの地方公共団体が債務再編のために 連邦破産法の適用を申請できるよう連邦法改正を提案する考えだ。

ピエルルイジ代表は、デトロイト市やカリフォルニア州ストックト ン市が財政破綻時に行ったのと同様にプエルトリコの地方公共団体も破 産申請できるよう連邦破産法を改正する法案の提出を議会指導部に求め る。同代表は民主党所属だが、投票権は持たない。

同代表は連邦破産法の地方公共団体に関する章に言及し、「プエル トリコの公共団体にも全米50州の地方自治体と同様に連邦破産法９条の 適用を認める方向で法改正することが論理的で適切だろう」と述べた。

プエルトリコは先月、特定の公社が債券保有者と債務再編を協議す ることを認める法律を独自に制定した。島内で大部分に電力を供給する プエルトリコ電力公社（ＰＲＥＰＡ）は86億ドル（約8700億円）の債務 を抱えており、新法に基づいて債務削減を目指す可能性があるとされ る。

電力公社債を計17億ドル強相当保有するフランクリン・テンプルト ン・インベストメンツとオッペンハイマー・ファンズは６月28日の債務 再編法成立直後に、同法の停止を求めて訴訟を起こしている。米国の憲 法の下では、債務契約の変更を債権者に受け入れさせる権限を持つのは 連邦破産裁判所のみ。

原題：Puerto Rico Representative Explores Bankruptcy Law Changes (1)（抜粋）

--取材協力：Kasia Klimasinska.