イラク国債、４月以来の安値－過激派組織と政府軍の戦闘激化

イラク国債相場は16日下落し、利回 りが約２カ月ぶり高水準となった。同国ではモスルなど北部の一部都市 を制圧したイスラム教スンニ派の過激派武装組織の拠点に対し、政府軍 が猛攻撃を行った。

ブルームバーグ集計データによれば、バグダッド時間午後４時39分 （日本時間同10時39分）現在、イラク国債（2028年１月償還、27億ドル 相当）の利回りは26ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇 の7.19％と、終値ベースで４月21日以来の高水準。国債価格は88セント に下落した。イラク株の指標、ＩＳＸ指数は1.8％安と８営業日続落。

原題：Iraqi Bonds Fall to Lowest Since April as Violence Escalates（抜粋）