日本の経済指標予想(６月９日発表分)-ブルームバーグ調査

日本の主要経済指標について、 民間調査機関の予想は以下の通り。

=============================================================================== ６月６日時点 国際収支 経常収支 国際収支 銀行貸出 経常収支 季調済 貿易収支 10億円 10億円 10億円 前年比% =============================================================================== 発表日 06/09 06/09 06/09 06/09 ４月 ４月 ４月 ５月 ------------------------------------------------------------------------------- 中央値 287.7 232.8 -640.0 2.1% 平均値 283.9 239.3 -645.0 2.2% 最高 820.0 913.0 -239.0 2.4% 最低 -265.0 -246.9 -1041.0 2.0% 調査機関数 28 17 17 3 前回 116.4 -782.9 -1133.6 2.2% ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== ６月６日時点 国際収支 経常収支 国際収支 銀行貸出 経常収支 季調済 貿易収支 10億円 10億円 10億円 前年比% =============================================================================== ﾊﾞﾝｸ・ｵﾌﾞ・ｱﾒﾘｶ・メリルリンチ 398.0 --- --- --- ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ ｷｬﾋﾟﾀﾙ証券 394.2 376.9 -558.0 --- BNPﾊﾟﾘﾊﾞ証券 295.4 131.3 --- --- ｷｬﾋﾟﾀﾙ ｴｺﾉﾐｸｽ 80.0 250.0 --- 2.0% シティグループ証券 116.4 140.3 --- --- クレディ・アグリコル証券 -68.0 35.0 --- --- クレディ スイス 789.3 241.4 --- --- 第一生命経済研究所 337.9 --- --- --- 大和総研 485.8 --- -484.2 --- HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ -7.6 -95.9 -682.2 --- 伊藤忠経済研究所 -265.0 -246.9 -1041.0 2.4% JPモルガン 307.0 229.0 -239.0 2.1% 日本総合研究所 -17.9 --- -652.6 --- 三菱総合研究所 95.8 139.6 -523.9 --- 三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 586.3 606.3 -526.2 --- みずほ総合研究所 658.7 913.0 -661.9 --- =============================================================================== ６月６日時点 国際収支 経常収支 国際収支 銀行貸出 経常収支 季調済 貿易収支 10億円 10億円 10億円 前年比% =============================================================================== みずほ証券リサーチ&コンサルティング 460.0 --- --- --- みずほ証券 820.0 --- -540.0 --- マネックス -16.8 --- --- --- モルガン スタンレー 451.5 --- -696.4 --- ニッセイ基礎研究所 225.7 232.8 -625.6 --- 野村証券金融経済研究所 121.3 277.9 --- --- 農林中金総合研究所 280.0 410.0 -640.0 --- ｱｰﾙ･ﾋﾞｰ･ｴｽ証券 363.2 283.3 -605.4 --- SMBC日興証券 39.2 144.3 --- --- ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾁｬｰﾀｰﾄﾞ銀行 163.2 --- -1036.0 --- 三井住友ｱｾｯﾄ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 754.0 --- -711.4 --- UBS証券 101.5 --- -742.0 --- ===============================================================================