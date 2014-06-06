日本の経済指標予想(６月９日発表分)-ブルームバーグ調査

Isaac Aquino

日本の主要経済指標について、 民間調査機関の予想は以下の通り。

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６月６日時点                          国際収支   経常収支   国際収支   銀行貸出
                                      経常収支     季調済   貿易収支
                                        10億円     10億円     10億円    前年比%
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発表日                                   06/09      06/09      06/09      06/09
                                          ４月       ４月       ４月       ５月
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中央値                                   287.7      232.8     -640.0       2.1%
平均値                                   283.9      239.3     -645.0       2.2%
最高                                     820.0      913.0     -239.0       2.4%
最低                                    -265.0     -246.9    -1041.0       2.0%
調査機関数                                  28         17         17          3
前回                                     116.4     -782.9    -1133.6       2.2%
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６月６日時点                          国際収支   経常収支   国際収支   銀行貸出
                                      経常収支     季調済   貿易収支
                                        10億円     10億円     10億円    前年比%
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ﾊﾞﾝｸ・ｵﾌﾞ・ｱﾒﾘｶ・メリルリンチ            398.0        ---        ---        ---
ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ ｷｬﾋﾟﾀﾙ証券                      394.2      376.9     -558.0        ---
BNPﾊﾟﾘﾊﾞ証券                             295.4      131.3        ---        ---
ｷｬﾋﾟﾀﾙ ｴｺﾉﾐｸｽ                             80.0      250.0        ---       2.0%
シティグループ証券                       116.4      140.3        ---        ---
クレディ・アグリコル証券                 -68.0       35.0        ---        ---
クレディ スイス                          789.3      241.4        ---        ---
第一生命経済研究所                       337.9        ---        ---        ---
大和総研                                 485.8        ---     -484.2        ---
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ                            -7.6      -95.9     -682.2        ---
伊藤忠経済研究所                        -265.0     -246.9    -1041.0       2.4%
JPモルガン                               307.0      229.0     -239.0       2.1%
日本総合研究所                           -17.9        ---     -652.6        ---
三菱総合研究所                            95.8      139.6     -523.9        ---
三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ                    586.3      606.3     -526.2        ---
みずほ総合研究所                         658.7      913.0     -661.9        ---
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６月６日時点                          国際収支   経常収支   国際収支   銀行貸出
                                      経常収支     季調済   貿易収支
                                        10億円     10億円     10億円    前年比%
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みずほ証券リサーチ&コンサルティング      460.0        ---        ---        ---
みずほ証券                               820.0        ---     -540.0        ---
マネックス                               -16.8        ---        ---        ---
モルガン スタンレー                      451.5        ---     -696.4        ---
ニッセイ基礎研究所                       225.7      232.8     -625.6        ---
野村証券金融経済研究所                   121.3      277.9        ---        ---
農林中金総合研究所                       280.0      410.0     -640.0        ---
ｱｰﾙ･ﾋﾞｰ･ｴｽ証券                           363.2      283.3     -605.4        ---
SMBC日興証券                              39.2      144.3        ---        ---
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾁｬｰﾀｰﾄﾞ銀行                     163.2        ---    -1036.0        ---
三井住友ｱｾｯﾄ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ                     754.0        ---     -711.4        ---
UBS証券                                  101.5        ---     -742.0        ---
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