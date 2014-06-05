ドイツ：４月の製造業受注は増加、前月の落ち込みから回復

Alessandro Speciale

ドイツの４月の製造業受注は前月比 で増加した。約１年で最大の落ち込みとなった前月から回復し、独経済 の成長が持続していることが示された。

独連邦統計局が５日発表した製造業受注指数は前月比3.1％上昇。 ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト34人の予想中央値 は1.4％上昇だった。３月は前月比2.8％減。

発表によれば、輸出受注は5.5増加した。国内受注は横ばい。基本 材は0.2％増、投資財は4.4％増、消費財は7.1％増だった。

原題：German Factory Orders Rebound in Sign Economic Growth on Track（抜粋）

--取材協力：Kristian Siedenburg.

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