アジア株：３日続落、対ロシア追加制裁観測で－中国人寿保険

アジア株式相場は３営業日続落。 ＭＳＣＩアジア太平洋指数はこのままいけば２週間ぶりの安値で取引を 終える。投資家が企業決算を見極める動きが見られたほか、ウクライナ 情勢が緊迫化する中でロシアに対して追加制裁が実施されるとの観測が 広がった。

ホンダや日本取引所グループが安い。香港市場では中国最大の保険 会社、中国人寿保険が値下がり。投資リターン低下から、１－３月（第 １四半期）の純利益が前年同期比28％減となった。

ＭＳＣＩアジア太平洋指数は香港時間午後２時28分（日本時間同３ 時28分）現在、前週末比0.4％安の137.66。10業種中７業種が下落して いる。

原題：Asian Stocks Decline for Third Day as Russia Faces New Sanctions（抜粋）