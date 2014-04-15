ブラジル株：ボベスパは米州で最大の下落－中国の景気懸念で

15日のブラジル株式市場では、指標 のボベスパ指数が下落。米州の主要株価指数の中で最も大きく下げた。 ブラジル最大の貿易相手国である中国の経済全体のファイナンス規模が 減少したことから、鉄鉱石生産のヴァーレなど輸出関連株が売られた。

金属相場安を背景に鉄鋼メーカーのウジミナスは3.9％、同業のメ タルルジカ・ジェルダウは3.3％それぞれ下落。グルポＢＴＧパクチュ アルは1.3％値下がり。スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）が 銀行部門の投資判断をジャンク級に引き下げたことが嫌気された。実業 家エイキ・バチスタ氏が創業した石炭会社ＣＣＸカルバン・ダ・コロン ビアは4.4％安。2013年通期決算が赤字となったことが響いた。

ボベスパ指数は前日比2.2％安の50454.35で終了。指数を構成す る73銘柄のうち68銘柄が下落した。通貨レアルはサンパウロ時間午後５ 時23分（日本時間16日午前５時23分）現在、0.9％安の１ドル＝2.2336 レアル。

オラマ・アセット・マネジメントのパートナー、アルバロ・バンデ イラ氏はリオデジャネイロから電話取材に応じ、「ブラジルは中国向け 商品輸出に大きく依存しているため、株式相場はきょうのような日には 過去数週間の上昇分の一部を消してしまう」と述べた。

原題：Ibovespa Falls Most in Americas as Vale Drops on China Concern（抜粋）