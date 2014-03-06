財務省：30年債入札結果、最低落札価格101円5銭（表）

Minh Bui

財務省が６日実施した 表面利率1.7％の30年利付国債（42回債、３月債）の価格競争入札では、 最低価格が101円5銭（最高利回り1.647％）、平均落札価格は 101円29銭（平均利回り1.635％）となった。（金額の単位は10億円）

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                      03/06/2014  02/06/2014  01/15/2014  12/10/2013
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平均利回り                1.635%      1.587%      1.665%      1.704%
最高利回り                1.647%      1.600%      1.672%      1.707%
平均落札価格              101.29      102.28      100.69       99.92
最低落札価格              101.05      102.00      100.55       99.85
案分比率                25.6790%    20.2380%    39.9026%    49.1030%
応募額                  2,373.70    1,567.10    1,832.90    2,265.40
募入決定額                554.60      457.40      548.20      545.50
第１非価格競争落札額       45.00       42.40       50.70       53.30
応札倍率                    4.28        3.43        3.34        4.15
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                      03/06/2014  02/06/2014  01/15/2014  12/10/2013
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回号                          42         41R         41R          41
表面利率                    1.7%        1.7%        1.7%        1.7%
発行日                03/20/2014  02/10/2014  01/17/2014  12/20/2013
償還日                03/20/2044  12/20/2043  12/20/2043  12/20/2043
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注：2007年４月入札分より、価格コンベンショナル方式で実施。

出所：財務省

--編集： Marco Babic

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