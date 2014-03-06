財務省：30年債入札結果、最低落札価格101円5銭（表）Minh Bui
財務省が６日実施した 表面利率1.7％の30年利付国債（42回債、３月債）の価格競争入札では、 最低価格が101円5銭（最高利回り1.647％）、平均落札価格は 101円29銭（平均利回り1.635％）となった。（金額の単位は10億円）
======================================================================== 03/06/2014 02/06/2014 01/15/2014 12/10/2013 ======================================================================== 平均利回り 1.635% 1.587% 1.665% 1.704% 最高利回り 1.647% 1.600% 1.672% 1.707% 平均落札価格 101.29 102.28 100.69 99.92 最低落札価格 101.05 102.00 100.55 99.85 案分比率 25.6790% 20.2380% 39.9026% 49.1030% 応募額 2,373.70 1,567.10 1,832.90 2,265.40 募入決定額 554.60 457.40 548.20 545.50 第１非価格競争落札額 45.00 42.40 50.70 53.30 応札倍率 4.28 3.43 3.34 4.15 ======================================================================== 03/06/2014 02/06/2014 01/15/2014 12/10/2013 ======================================================================== 回号 42 41R 41R 41 表面利率 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 発行日 03/20/2014 02/10/2014 01/17/2014 12/20/2013 償還日 03/20/2044 12/20/2043 12/20/2043 12/20/2043 ========================================================================
注：2007年４月入札分より、価格コンベンショナル方式で実施。
出所：財務省
--編集： Marco Babic
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