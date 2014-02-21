インド株（終了）:上昇、投資期待で銀行株高い－ＫＫＲが関心

21日のインド株式相場は上昇。指標 のＳ＆Ｐセンセックス指数は週間ベースで２カ月ぶりの大幅高となっ た。海外からの投資への期待や不良債権が山を越えた兆候を手掛かりに 銀行株が買われた。

アクシス銀行は3.1％上昇し、銀行株指数の上げをけん引した。エ ンジニアリング会社、ラーセン・アンド・トゥブロは２％高。ソフトウ エア企業のＨＣＬテクノロジーズは、同社株62％を保有する創業者が外 部投資家への売却を計画しているとの報道を受けて上場来高値を更新し た。親会社のＨＣＬは電子メールで報道を否定した。

ムンバイ市場でセンセックス指数は前日比164.11ポイント （0.8％）高の20700.75で引けた。前週末比では1.6％上昇。米投資会社 ＫＫＲは20日、インドの銀行に投資する計画を示した。

原題：India’s Sensex Posts Best Week This Year as Lenders Advance（抜粋）

--取材協力：Rajhkumar K Shaaw. Editors: Ravil Shirodkar, Matthew Oakley