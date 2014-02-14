中国人民元の中心レート：１ドル＝ 6.1070元（表）Bloomberg News
中国人民銀行が 14日発表した同日の人民元中心レートの詳細は以下の通り。
================================================================================ 02/14/14 02/13/14 06/18/10 02/13/14 06/18/10 中心レート 中心レート 中心レート からの変動率 からの変動率 ================================================================================ 元/米ドル 6.10700 6.11000 6.82750 -0.05% -10.55% 元/ユーロ 8.35350 8.30750 8.45380 0.55% -1.19% 元/100円 5.96020 5.94830 7.51510 0.20% -20.69% 元/香港ドル 0.78738 0.78775 0.87686 -0.05% -10.20% 元/英ポンド 10.16970 10.15080 10.11390 0.19% 0.55% リンギット/元 0.54640 0.54587 n/a 0.10% n/a 元/ロシアルーブル 5.78230 5.73460 n/a 0.83% n/a 元/豪ドル 5.48140 5.46340 n/a 0.33% n/a 元/カナダ・ドル 5.56500 5.54920 n/a 0.28% n/a ================================================================================
注１：変動率は中国人民銀行が発表した中心レートをもとにブルームバーグ ニュースによって計算。 注２：人民元の変動幅は対ユーロ、ポンド、円、香港ドル、その他通貨に対しては １日最大上下３％に制限されている。 注３：2012年4月16日より、対米ドルの変動幅は中心レートの上下0.5％から
1.0％に変更された。 注4：2006年１月４日より、市中銀行同士による人民元レート提示制度（マーケット メーカー制度）が導入された。 注５：2010年6月19日に中国人民銀行は人民元改革を一層、進め、柔軟性を拡大した。 注６：2010年8月19日より、人民元の変動幅はロシアルーブルに対して１日最大上下 ５％に制限されている。 注７：2010年11月20日より、人民元の変動幅はマレーシアリンギに対して１日最大 上下５％に制限されている。 注８：2011年11月28日より、人民元の変動幅は豪ドルとカナダ・ドルに対して１ 日最大上下３％に制限されている。
出典：中国外貨取引センター
--編集： Marco Babic
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