中国人民元の中心レート：１ドル＝ 6.1070元（表）

Bloomberg News

中国人民銀行が 14日発表した同日の人民元中心レートの詳細は以下の通り。

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                   02/14/14     02/13/14     06/18/10      02/13/14    06/18/10
                 中心レート   中心レート   中心レート  からの変動率 からの変動率
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元/米ドル           6.10700      6.11000      6.82750        -0.05%     -10.55%
元/ユーロ           8.35350      8.30750      8.45380         0.55%      -1.19%
元/100円            5.96020      5.94830      7.51510         0.20%     -20.69%
元/香港ドル         0.78738      0.78775      0.87686        -0.05%     -10.20%
元/英ポンド        10.16970     10.15080     10.11390         0.19%       0.55%
リンギット/元       0.54640      0.54587          n/a         0.10%         n/a
元/ロシアルーブル   5.78230      5.73460          n/a         0.83%         n/a
元/豪ドル           5.48140      5.46340          n/a         0.33%         n/a
元/カナダ・ドル     5.56500      5.54920          n/a         0.28%         n/a
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注１：変動率は中国人民銀行が発表した中心レートをもとにブルームバーグ ニュースによって計算。 注２：人民元の変動幅は対ユーロ、ポンド、円、香港ドル、その他通貨に対しては １日最大上下３％に制限されている。 注３：2012年4月16日より、対米ドルの変動幅は中心レートの上下0.5％から

1.0％に変更された。 注4：2006年１月４日より、市中銀行同士による人民元レート提示制度（マーケット メーカー制度）が導入された。 注５：2010年6月19日に中国人民銀行は人民元改革を一層、進め、柔軟性を拡大した。 注６：2010年8月19日より、人民元の変動幅はロシアルーブルに対して１日最大上下 ５％に制限されている。 注７：2010年11月20日より、人民元の変動幅はマレーシアリンギに対して１日最大 上下５％に制限されている。 注８：2011年11月28日より、人民元の変動幅は豪ドルとカナダ・ドルに対して１ 日最大上下３％に制限されている。

出典：中国外貨取引センター　

--編集： Marco Babic

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