１月の世界総合景気指数：統計概要（表）Harumi Ichikura
１月の世界 総合景気指数（製造業およびサービス）の概要は以下の通り。
================================================ １月 12月 2014 2013 ================================================ 世界総合景気指数 53.9 53.8 ３カ月平均 54.0 53.4 ------------------------------------------------ 新規受注 53.8 54.6 雇用 51.9 52.2 購買価格 55.3 55.1 ================================================
注：50ポイントを上回れば生産活動の拡大、下回れば生産活動の縮小を意味する。
出展： JP Morgan、Markit
--編集： Mark Evans
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