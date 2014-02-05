１月の世界総合景気指数：統計概要（表）

Harumi Ichikura

１月の世界 総合景気指数（製造業およびサービス）の概要は以下の通り。

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                      １月   12月
                      2014   2013
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世界総合景気指数      53.9   53.8
 ３カ月平均           54.0   53.4
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新規受注              53.8   54.6
雇用                  51.9   52.2
購買価格              55.3   55.1
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注：50ポイントを上回れば生産活動の拡大、下回れば生産活動の縮小を意味する。

出展： JP Morgan、Markit

--編集： Mark Evans

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