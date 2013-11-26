中国人民元の中心レート：１ドル＝ 6.1357元（表）

Bloomberg News

中国人民銀行が 26日発表した同日の人民元中心レートの詳細は以下の通り。

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                   11/26/13     11/25/13     06/18/10      11/25/13    06/18/10
                 中心レート   中心レート   中心レート  からの変動率 からの変動率
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元/米ドル           6.13570      6.13420      6.82750         0.02%     -10.13%
元/ユーロ           8.30010      8.31210      8.45380        -0.14%      -1.82%
元/100円            6.03980      6.04630      7.51510        -0.11%     -19.63%
元/香港ドル         0.79142      0.79123      0.87686         0.02%      -9.74%
元/英ポンド         9.91590      9.95830     10.11390        -0.43%      -1.96%
リンギット/元       0.52597      0.52531          n/a         0.13%         n/a
元/ロシアルーブル   5.39590      5.36800          n/a         0.52%         n/a
元/豪ドル           5.63170      5.62410          n/a         0.14%         n/a
元/カナダ・ドル     5.82630      5.81880          n/a         0.13%         n/a
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注１：変動率は中国人民銀行が発表した中心レートをもとにブルームバーグ ニュースによって計算。 注２：人民元の変動幅は対ユーロ、ポンド、円、香港ドル、その他通貨に対しては １日最大上下３％に制限されている。 注３：2012年4月16日より、対米ドルの変動幅は中心レートの上下0.5％から

1.0％に変更された。 注4：2006年１月４日より、市中銀行同士による人民元レート提示制度（マーケット メーカー制度）が導入された。 注５：2010年6月19日に中国人民銀行は人民元改革を一層、進め、柔軟性を拡大した。 注６：2010年8月19日より、人民元の変動幅はロシアルーブルに対して１日最大上下 ５％に制限されている。 注７：2010年11月20日より、人民元の変動幅はマレーシアリンギに対して１日最大 上下５％に制限されている。 注８：2011年11月28日より、人民元の変動幅は豪ドルとカナダ・ドルに対して１ 日最大上下３％に制限されている。

出典：中国外貨取引センター　

--編集： Marco Babic

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