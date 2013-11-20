ロシアの10月主要経済指標（一覧表）

ロシア連邦統計局が 発表した主要経済指標の詳細は以下の通り。

==================================================================== 10月 前年比 前月比 YTD YOY 2013 % % % ==================================================================== 鉱工業生産 n/a -0.1 3.4 0.0% 農業生産(10億ルーブル) 614.4 26.3 -1.6 5.3% 積荷(10億トン/km) 453.5 6.3 6.9 0.3% 鉄道(10億トン/km) 191.1 1.4 6.4 -2.2% 小売売上高(10億ルーブル) 2,083.0 3.5 2.8 3.8% サービス(10億ルーブル) 558.8 1.4 1.1 2.3% 資本投資(10億ルーブル) 1,385.0 -1.9 16.2 -1.2% 消費者物価指数 n/a 6.3 0.6 6.8% 生産者物価指数 n/a 2.0 -1.2 3.6% 実質可処分所得 n/a 4.9 5.3 3.9% 名目平均賃金 29,640.0 10.6 1.0 12.7% ==================================================================== 10月 前年比 前月比 YTD YOY 2013 % % % ==================================================================== 実質平均賃金 n/a 4.1% 0.4% 5.5% 失業者数(百万人) 4.10 6.5% 3.8% -1.1% 申請ベース(百万人) 0.8 -14.0% -3.4% -15.2% ====================================================================

注：数値は速報値。

出所：ロシア連邦統計局

--編集: Marco Babic