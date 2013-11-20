ロシアの10月主要経済指標（一覧表）

Zoya Shilova

ロシア連邦統計局が 発表した主要経済指標の詳細は以下の通り。

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                                  10月    前年比    前月比   YTD YOY
                                  2013         %         %         %
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鉱工業生産                         n/a      -0.1       3.4      0.0%
農業生産(10億ルーブル)           614.4      26.3      -1.6      5.3%
積荷(10億トン/km)                453.5       6.3       6.9      0.3%
 鉄道(10億トン/km)               191.1       1.4       6.4     -2.2%
小売売上高(10億ルーブル)       2,083.0       3.5       2.8      3.8%
サービス(10億ルーブル)           558.8       1.4       1.1      2.3%
資本投資(10億ルーブル)         1,385.0      -1.9      16.2     -1.2%
消費者物価指数                     n/a       6.3       0.6      6.8%
生産者物価指数                     n/a       2.0      -1.2      3.6%
実質可処分所得                     n/a       4.9       5.3      3.9%
名目平均賃金                  29,640.0      10.6       1.0     12.7%
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                                  10月    前年比    前月比   YTD YOY
                                  2013         %         %         %
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実質平均賃金                       n/a      4.1%      0.4%      5.5%
失業者数(百万人)                  4.10      6.5%      3.8%     -1.1%
 申請ベース(百万人)                0.8    -14.0%     -3.4%    -15.2%
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注：数値は速報値。

出所：ロシア連邦統計局

--編集: Marco Babic

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