中国人民元の中心レート：１ドル＝ 6.1305元（表）

Bloomberg News

中国人民銀行が 20日発表した同日の人民元中心レートの詳細は以下の通り。

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                   11/20/13     11/19/13     06/18/10      11/19/13    06/18/10
                 中心レート   中心レート   中心レート  からの変動率 からの変動率
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元/米ドル           6.13050      6.13170      6.82750        -0.02%     -10.21%
元/ユーロ           8.30840      8.28180      8.45380         0.32%      -1.72%
元/100円            6.11360      6.13330      7.51510        -0.32%     -18.65%
元/香港ドル         0.79086      0.79093      0.87686        -0.01%      -9.81%
元/英ポンド         9.88330      9.87910     10.11390         0.04%      -2.28%
リンギット/元       0.51931      0.52228          n/a        -0.57%         n/a
元/ロシアルーブル   5.36010      5.33360          n/a         0.50%         n/a
元/豪ドル           5.77370      5.74270          n/a         0.54%         n/a
元/カナダ・ドル     5.85840      5.87860          n/a        -0.34%         n/a
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注１：変動率は中国人民銀行が発表した中心レートをもとにブルームバーグ ニュースによって計算。 注２：人民元の変動幅は対ユーロ、ポンド、円、香港ドル、その他通貨に対しては １日最大上下３％に制限されている。 注３：2012年4月16日より、対米ドルの変動幅は中心レートの上下0.5％から

1.0％に変更された。 注4：2006年１月４日より、市中銀行同士による人民元レート提示制度（マーケット メーカー制度）が導入された。 注５：2010年6月19日に中国人民銀行は人民元改革を一層、進め、柔軟性を拡大した。 注６：2010年8月19日より、人民元の変動幅はロシアルーブルに対して１日最大上下 ５％に制限されている。 注７：2010年11月20日より、人民元の変動幅はマレーシアリンギに対して１日最大 上下５％に制限されている。 注８：2011年11月28日より、人民元の変動幅は豪ドルとカナダ・ドルに対して１ 日最大上下３％に制限されている。

出典：中国外貨取引センター　

--編集： Marco Babic

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