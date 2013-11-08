日本の経済指標予想(11月13日発表分)-ブルームバーグ調査

Isaac Aquino

日本の主要経済指標について、 民間調査機関の予想は以下の通り。

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11月８日時点                         機械受注  機械受注  国内企業  国内企業
                                                             物価      物価
                                      前月比%   前年比%   前月比%   前年比%
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発表日                                  11/13     11/13     11/13     11/13
                                         ９月      ９月      10月      10月
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中央値                                  -2.0%     12.5%     -0.2%      2.5%
平均値                                  -1.7%     12.8%     -0.1%      2.6%
最高                                     3.7%     19.7%      0.3%      3.0%
最低                                    -6.2%      7.5%     -0.4%      2.3%
調査機関数                                 26        22        22        23
前回                                     5.4%     10.3%      0.3%      2.3%
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11月８日時点                         機械受注  機械受注  国内企業  国内企業
                                                             物価      物価
                                      前月比%   前年比%   前月比%   前年比%
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ﾊﾞﾝｸ・ｵﾌﾞ・ｱﾒﾘｶ・メリルリンチ            0.0%     15.4%     -0.2%      2.5%
ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ ｷｬﾋﾟﾀﾙ証券                      3.7%     19.7%     -0.2%      2.5%
BNPﾊﾟﾘﾊﾞ証券                            -2.0%       ---     -0.1%      2.6%
シティグループ証券                      -0.8%     14.5%     -0.1%      2.6%
クレディ・アグリコル証券                -5.5%      9.1%     -0.4%      2.3%
クレディ スイス                          2.0%       ---      0.0%      2.7%
第一生命経済研究所                      -2.1%     11.4%     -0.1%      2.6%
大和総研                                -3.2%     13.3%      0.2%      2.9%
大和住銀投信投資顧問                    -0.7%     11.9%      0.1%      2.8%
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ                          -3.7%       ---      0.2%      2.9%
伊藤忠経済研究所                        -3.0%     12.0%     -0.2%      2.5%
JPモルガン                               0.0%       ---     -0.3%      2.4%
日本総合研究所                           1.0%     14.2%      0.3%      3.0%
三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ                   -3.6%     12.5%     -0.4%      2.3%
三菱UFJ証券金融市場戦略部               -5.1%      7.5%     -0.1%      2.6%
みずほ総合研究所                        -3.8%      9.5%     -0.2%      2.5%
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11月８日時点                         機械受注  機械受注  国内企業  国内企業
                                                             物価      物価
                                      前月比%   前年比%   前月比%   前年比%
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みずほ証券リサーチ&コンサルティング     -2.0%     13.1%     -0.4%      2.3%
みずほ証券                              -4.2%     11.8%     -0.2%      2.5%
モルガン スタンレー                     -0.1%     11.4%       ---      2.5%
ニッセイ基礎研究所                      -4.9%     10.9%     -0.3%      2.4%
野村証券金融経済研究所                  -0.2%     15.2%       ---       ---
農林中金総合研究所                      -6.2%      8.3%     -0.3%      2.4%
ｱｰﾙ･ﾋﾞｰ･ｴｽ証券                           2.0%     17.8%      0.0%      2.6%
SMBC日興証券                            -0.5%     12.5%       ---       ---
三井住友ｱｾｯﾄ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ                     2.0%     17.8%     -0.2%      2.5%
UBS証券                                 -2.4%     12.7%       ---       ---
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--編集: Marco Babic

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