日本の経済指標予想(11月13日発表分)-ブルームバーグ調査

日本の主要経済指標について、 民間調査機関の予想は以下の通り。

=============================================================================== 11月８日時点 機械受注 機械受注 国内企業 国内企業 物価 物価 前月比% 前年比% 前月比% 前年比% =============================================================================== 発表日 11/13 11/13 11/13 11/13 ９月 ９月 10月 10月 ------------------------------------------------------------------------------- 中央値 -2.0% 12.5% -0.2% 2.5% 平均値 -1.7% 12.8% -0.1% 2.6% 最高 3.7% 19.7% 0.3% 3.0% 最低 -6.2% 7.5% -0.4% 2.3% 調査機関数 26 22 22 23 前回 5.4% 10.3% 0.3% 2.3% ------------------------------------------------------------------------------- =============================================================================== 11月８日時点 機械受注 機械受注 国内企業 国内企業 物価 物価 前月比% 前年比% 前月比% 前年比% =============================================================================== ﾊﾞﾝｸ・ｵﾌﾞ・ｱﾒﾘｶ・メリルリンチ 0.0% 15.4% -0.2% 2.5% ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ ｷｬﾋﾟﾀﾙ証券 3.7% 19.7% -0.2% 2.5% BNPﾊﾟﾘﾊﾞ証券 -2.0% --- -0.1% 2.6% シティグループ証券 -0.8% 14.5% -0.1% 2.6% クレディ・アグリコル証券 -5.5% 9.1% -0.4% 2.3% クレディ スイス 2.0% --- 0.0% 2.7% 第一生命経済研究所 -2.1% 11.4% -0.1% 2.6% 大和総研 -3.2% 13.3% 0.2% 2.9% 大和住銀投信投資顧問 -0.7% 11.9% 0.1% 2.8% HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ -3.7% --- 0.2% 2.9% 伊藤忠経済研究所 -3.0% 12.0% -0.2% 2.5% JPモルガン 0.0% --- -0.3% 2.4% 日本総合研究所 1.0% 14.2% 0.3% 3.0% 三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ -3.6% 12.5% -0.4% 2.3% 三菱UFJ証券金融市場戦略部 -5.1% 7.5% -0.1% 2.6% みずほ総合研究所 -3.8% 9.5% -0.2% 2.5% =============================================================================== 11月８日時点 機械受注 機械受注 国内企業 国内企業 物価 物価 前月比% 前年比% 前月比% 前年比% =============================================================================== みずほ証券リサーチ&コンサルティング -2.0% 13.1% -0.4% 2.3% みずほ証券 -4.2% 11.8% -0.2% 2.5% モルガン スタンレー -0.1% 11.4% --- 2.5% ニッセイ基礎研究所 -4.9% 10.9% -0.3% 2.4% 野村証券金融経済研究所 -0.2% 15.2% --- --- 農林中金総合研究所 -6.2% 8.3% -0.3% 2.4% ｱｰﾙ･ﾋﾞｰ･ｴｽ証券 2.0% 17.8% 0.0% 2.6% SMBC日興証券 -0.5% 12.5% --- --- 三井住友ｱｾｯﾄ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 2.0% 17.8% -0.2% 2.5% UBS証券 -2.4% 12.7% --- --- ===============================================================================

--編集: Marco Babic