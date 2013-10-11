豪ドル：対米ドルで３週間ぶり高値－中国の貿易収支発表控え

11日の外国為替市場で、オーストラ リア・ドルは米ドルに対して約３週間ぶり高値を付けた。12日発表の指 標では、豪州最大の貿易パートナーである中国の輸入の増加が示される 見込みだ。

オバマ米大統領と議会共和党は債務上限引き上げや一部の政府機関 閉鎖の解消に向け協議を続ける中で、豪ドルは週間ベースで主要16通貨 の大半に対して上昇。

シドニー時間午後４時40分（日本時間同２時40分）現在、前日 比0.2％高の１豪ドル＝0.9470米ドル。一時は0.9485米ドルと、９月19 日以来の高値を付けた。前週末比では0.4％高。

ニュージーランド（ＮＺ）ドルは前日比0.3％上昇の１ＮＺドル ＝0.8308米ドル。前日は0.3％下げていた。週間ベースでは0.1％下落し ている。

原題：Australian Dollar Touches 3-Week High Before China Trade Report（抜粋）