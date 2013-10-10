財務省：ＴＢ403回債入札結果（表）ブルームバーグニュ－ス
財務省が実施した TB403 回債利付国債の価格競争入札結果は次の通り。 （金額の単位は兆円）
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10/10/2013 ======================================================================== 平均利回り 0.0594% 最高利回り 0.0602% 平均落札価格 99.9842 最低落札価格 99.9840 案分比率 64.5527% 応募額 42.7287 募入決定額 5.29901 応札倍率 8.06 非競争応募額 0.4409 回号 403 発行日 10/15/2013 償還日 01/20/2014 ========================================================================
出所：財務省
--ブルームバーグニュ－ス
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