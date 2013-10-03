日本の社債保証コストが低下、豪州は上昇－ＣＤＳ取引

日本の社債保証コストが低下、豪州は上昇－ＣＤＳ取引Tanya Angerer
３日のクレジット・デフォルト・ス ワップ（ＣＤＳ）市場で、日本の社債保証コストが低下し、オーストラ リアの社債保証コストは上昇している。
シティグループによれば、マークイットｉＴｒａｘｘ日本指数のス プレッドは日本時間午前９時13分現在、２ベーシスポイント（ｂｐ、１ ｂｐ＝0.01％）低下の92.5ｂｐ。ＣＭＡによると、このまま推移すれば 先月26日以来の低水準で終了する。
ウエストパック銀行によると、豪州の投資適格級発行体に連動する マークイットｉＴｒａｘｘ豪州指数のスプレッドはシドニー時間午前10 時13分（日本時間同９時13分）現在、1.5ｂｐ上昇の122ｂｐ。
オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ）によれば、40の 投資適格級発行体で構成するマークイットｉＴｒａｘｘアジア（日本除 く）指数のスプレッドは香港時間午前８時13分（日本時間同９時13分） 現在、変わらずの152ｂｐ。
原題：Japan Bond Risk Falls as Australia Climbs, Default-Swaps Show（抜粋）
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