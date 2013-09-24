ＢＯＪ：当座預金残高と金融調節 ９月20日確報（表）

Isaac Aquino

日本銀行（ＢＯＪ）が発表した 当座預金残高と金融調節の確報値は以下の通り。 （単位：兆円、％）

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                ９月20日 ９月19日 ９月18日 ９月17日 ９月13日 ９月12日 ９月11日
                    2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013
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供給・吸収         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
当座預金残高      98.760   93.470   93.330   91.280   92.770   91.670   91.390
 増減              5.290    0.140    2.050   -1.490    1.100    0.280    3.570
準備預金残高      88.990   83.540   84.060   82.120   83.420   81.290   81.000
 増減              5.450   -0.520    1.940   -1.300    2.130    0.290   -0.290
翌日物加重平均    0.071%   0.070%   0.070%   0.069%   0.070%   0.072%   0.075%
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注：準備預金残高の数字は2007年10月16日からゆうちょ銀行を含む。

--編集：Marco Babic

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