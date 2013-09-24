ＢＯＪ：当座預金残高と金融調節 ９月20日確報（表）Isaac Aquino
日本銀行（ＢＯＪ）が発表した 当座預金残高と金融調節の確報値は以下の通り。 （単位：兆円、％）
=============================================================================== ９月20日 ９月19日 ９月18日 ９月17日 ９月13日 ９月12日 ９月11日 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 =============================================================================== 供給・吸収 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 当座預金残高 98.760 93.470 93.330 91.280 92.770 91.670 91.390 増減 5.290 0.140 2.050 -1.490 1.100 0.280 3.570 準備預金残高 88.990 83.540 84.060 82.120 83.420 81.290 81.000 増減 5.450 -0.520 1.940 -1.300 2.130 0.290 -0.290 翌日物加重平均 0.071% 0.070% 0.070% 0.069% 0.070% 0.072% 0.075% ===============================================================================
注：準備預金残高の数字は2007年10月16日からゆうちょ銀行を含む。
--編集：Marco Babic
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