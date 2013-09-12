インド株（終了）:下落、指標控え高バリュエーションに警戒感

Santanu Chakraborty

12日のインド株式相場は下落。10日 までの４営業日続伸で指標のＳ＆Ｐセンセックス指数のバリュエーショ ンが７週ぶり高水準となったことへの警戒感もあり、投資家はこの日発 表の鉱工業生産と消費者物価の指標を見極めたい考えのもようだ。

二輪メーカーのヒーロー・モトコープは3.8％安。前日まで２日で の上げは2011年５月以来の最大幅だった。製鉄大手タタ・スチールは約 １カ月で最大の下げ。イエス銀行は7.4％安となり、銀行株指数を反落 させた。

ムンバイ市場のセンセックス指数は前日比215.57ポイント （1.1％）安の19781.88。10日の大幅高後、11日は横ばいで終了。指数 構成銘柄の予想株価収益率（ＰＥＲ）は14.2倍と、７月23日以来の高水 準に達していた。

原題：Indian Stocks Drop on Valuation Concern Before Production Data（抜粋）

--取材協力：Manish Modi. Editors: Matthew Oakley, Chan Tien Hin

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