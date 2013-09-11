財務省：国債買入消却の結果 (表)Minh Bui
国債買入消却の結果は下記の通り。（金額の単位は１億円 、利回りは％）
======================================================================= 09/11/13 ======================================================================== 買入日 13年09月13日 入札日 13年09月11日 応募額 326 買入決定額 200 倍率 1.63 買入平均価格較差 +0.183 最大価格較差 +0.540 案分比率 50.0000% ========================================================================
出所：財務省
--編集：Teo Chian Wei
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