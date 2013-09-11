財務省：国債買入消却の結果 (表)

Minh Bui

国債買入消却の結果は下記の通り。（金額の単位は１億円 、利回りは％）

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                                 09/11/13
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買入日                           13年09月13日
入札日                           13年09月11日
応募額                           326
買入決定額                       200
倍率                             1.63
買入平均価格較差                 +0.183
最大価格較差                     +0.540
案分比率                         50.0000%
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出所：財務省

--編集：Teo Chian Wei

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