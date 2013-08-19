スタトイル､ＯＭＶに一部資産を26.5億ドルで売却－資金確保で

ノルウェー最大のエネルギー会社、 スタトイルは、同国沖のグドルン、グルファクス両油田の権益を含む一 部資産をオーストリアの同業ＯＭＶに26億5000万ドル（約2590億円）で 売却することで合意した。新規プロジェクト向け資金確保が狙い。

スタトイルが19日発表した資料によれば、資産売却により同社の両 油田の権益は70％超から51％に低下する。同社はまた、英シェトランド 諸島西方にあるシーハリオン、ローズバンク両油田に保有する権益につ いては全て手放す。

スタトイルはこの取引を通じて、13億－15億ドルの利益を見込んで おり、約70億ドル相当の設備投資の一部に充てることが可能となる。

原題：Statoil Sells Assets to OMV for $2.65 Billion to Free Up Cash（抜粋）