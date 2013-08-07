日銀国債買いオペ、応札倍率１－３年と３－５年が上昇－１年以下低下

日銀国債買いオペ、応札倍率１－３年と３－５年が上昇－１年以下低下池田祐美、赤間信行、船曳三郎
日本銀行がこの日実施した長期国債 買い入れオペでは残存期間「１年超３年以下」と「３年超５年以下」の 応札倍率が上昇し、国債市場で売り圧力が強まっていることが示され た。一方、「１年以下」は低下した。
オペ結果によると、「１年以下」には3482億円の応札があり、1102 億円を落札。応札倍率は3.16倍と前回の4.08倍から低下した。案分比率 は54.2％だった。「１年超３年以下」には7297億円の応札があり、2000 億円を落札した。応札倍率は3.65倍と前回の3.30倍から上昇した。案分 比率は29.2％。「３年超５年以下」には１兆5585億円の応札があ り、3007億円を落札。応札倍率は5.18倍と前回の4.59倍から上昇した。 案分比率は27.7％だった。
日銀は午前10時10分の金融調節で「１年以下」、「１年超３年以 下」、「３年超５年以下」のオペ３本を通知した。金額はそれぞれ1100 億円、2000億円、3000億円。買い入れ日はいずれも８月９日。
買い入れ対象銘柄は、「１年以下」では２年債は307回－318回（除 く312回、313回、315回）、５年債は75回－84回、10年債は253回－262 回。「１年超３年以下」では２年債は319回－330回（除く325回）、５ 年債は85回－98回（除く90回）、10年債は263回－281回、20年債は27 回、31回。「３年超５年以下」では５年債は99回－113回、10年債は282 回－295回、20年債は33回－39回だった。
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