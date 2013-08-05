ＢＯＪ：当座預金残高と金融調節 ８月２日確報（表）

Isaac Aquino

日本銀行（ＢＯＪ）が発表した 当座預金残高と金融調節の確報値は以下の通り。 （単位：兆円、％）

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                ８月２日 ８月１日 ７月31日 ７月30日 ７月29日 ７月26日 ７月25日
                    2013     2013     2013     2013     2013     2013     2013
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供給・吸収         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
当座預金残高      82.410   85.000   85.170   84.710   81.950   84.190   83.260
 増減             -2.590   -0.170    0.460    2.760   -2.240    0.930    0.570
準備預金残高      71.710   74.810   75.170   73.800   72.380   74.050   73.750
 増減             -3.100   -0.360    1.370    1.420   -1.670    0.300   -0.300
翌日物加重平均    0.072%   0.072%   0.073%   0.073%   0.073%   0.073%   0.075%
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注：準備預金残高の数字は2007年10月16日からゆうちょ銀行を含む。

--編集：Marco Babic

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