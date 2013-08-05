ＢＯＪ：当座預金残高と金融調節 ８月２日確報（表）Isaac Aquino
日本銀行（ＢＯＪ）が発表した 当座預金残高と金融調節の確報値は以下の通り。 （単位：兆円、％）
=============================================================================== ８月２日 ８月１日 ７月31日 ７月30日 ７月29日 ７月26日 ７月25日 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 =============================================================================== 供給・吸収 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 当座預金残高 82.410 85.000 85.170 84.710 81.950 84.190 83.260 増減 -2.590 -0.170 0.460 2.760 -2.240 0.930 0.570 準備預金残高 71.710 74.810 75.170 73.800 72.380 74.050 73.750 増減 -3.100 -0.360 1.370 1.420 -1.670 0.300 -0.300 翌日物加重平均 0.072% 0.072% 0.073% 0.073% 0.073% 0.073% 0.075% ===============================================================================
注：準備預金残高の数字は2007年10月16日からゆうちょ銀行を含む。
--編集：Marco Babic
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